Unwetter in der Vorderpfalz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Montagabend vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in der Vorderpfalz. Zum Artikel

Im Raum Bad Dürkheim/Freinsheim sind die Feuerwehren am Montagabend erneut im Dauereinsatz: Zum Artikel

AfD-Mitglied rastet vor Kreistagsitzung aus

Eklat vor einer Kreistagssitzung des Rhein-Pfalz-Kreises: Weil er sich offenbar nicht auf das Coronavirus testen lassen wollte, hat ein Mitglied der AfD-Fraktion um sich geschlagen und auch den Mutterstadter Bürgermeister angegriffen. Zum Artikel

Was in der Kita bald anders wird

Am Donnerstag tritt ein weiterer Teil des neuen Kita-Gesetzes in Kraft. Die Einrichtungen stehen vor großen Herausforderungen. Die größte wird sein, mehr Personal zu finden. Wie das Land das Problem lösen will. Zum Artikel

Delta-Variante: Bund plant keine schärferen Einreisebestimmungen

Die Bundesregierung lehnt eine Verschärfung der Einreisebestimmungen wegen der Corona-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt ab. Zum Artikel

Philologenverband will Rückkehr zur Maskenpflicht

Der Philologenverband fordert nach der gelockerten Maskenpflicht durch die rheinland-pfälzischen Landesregierung, am Montag eine Rückkehr zur Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Zum Artikel

Minister Hoch will Druck auf Impfskeptiker erhöhen

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch will den Druck auf Impfskeptiker und die Anreize fürs Impfen erhöhen. Zum Artikel

Kundgebung gegen Windräder im Pfälzerwald

Die Initiative Pro Pfälzerwald ruft zum 11. Juli zu einer Kundgebung in Clausen (Kreis Südwestpfalz) auf. Anlass ist der Widerstand gegen die Windrad-Pläne des Landes. Zum Artikel

Nach Fenstersturz in Ludwigshafen: Doch kein Unglücksfall?

Nachdem eine 25-Jährige am 5. Juni in der Ludwigshafener Innenstadt aus dem Fenster eines Hotels gestürzt ist, ermittelt die Frankenthaler Staatsanwaltschaft nun wegen versuchten Totschlags. Zum Artikel

Massenschlägerei in Shisha-Bar

In Bad Bergzabern haben sich in der Nacht auf Sonntag rund 40 Personen eine Massenschlägerei in einer Shisha-Bar geliefert. Zum Artikel

Nach mutmaßlichem Missbrauch: Polizei sucht Täter per Phantombild

Die Kriminalpolizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der Ende April auf einem Feldweg in Altleiningen (Kreis Bad Dürkheim) ein Mädchen missbraucht haben soll. Zum Artikel

Kunststoff-Splitter: Antidote ruft Gemüsesaft zurück

Der Hersteller Antidote ruft seinen Rohkostsaft mit dem Namen „DO Greens Come True“ zurück. In den Säften mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. Juli 2021 wurden Kunststoff-Splitter nachgewiesen. Zum Artikel