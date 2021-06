In Bad Bergzabern haben sich in der Nacht auf Sonntag rund 40 Personen eine Massenschlägerei in einer Shisha-Bar geliefert. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Demnach waren Kräfte aus der Kurstadt, Landau und Wörth im Einsatz, um die Prügelei zu stoppen. Wie die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte, verließen beim Eintreffen der Beamten zahlreiche Beteiligte unmittelbar die Kneipe. Den Polizisten gelang es, die restlichen Männer ohne das Anwenden von Gewalt zu trennen. Nur eine Person war nicht zu stoppen. Sie schlug weiterhin auf einen anderen Mann ein. Deshalb setzten Polizisten einen Taser ein, eine Elektroschock-Pistole, um den Schläger außer Gefecht zu setzen. Nach Angaben der Polizei wurde keiner der Beteiligten schwer verletzt. Niemand musste stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden. Die Beteiligten stammen alle aus der Südpfalz, ihr kultureller Hintergrund reicht von Deutschland über Syrien bis Italien. Die Polizei ermittelt derzeit noch den Auslöser der Schlägerei. Ursache könnten womöglich Streitigkeiten über eine Liebesbeziehung einer der Männer gewesen sein.