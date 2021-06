Der Widerstand gegen die Pläne der rheinland-pfälzischen Landesregierung, auch im Pfälzerwald Windräder aufzustellen, formiert sich: Die Initiative Pro Pfälzerwald ruft zum 11. Juli zu einer Kundgebung in Clausen (Kreis Südwestpfalz) auf. Beginn ist um 14 Uhr im Fußballstadion des FC Clausen.

„Schaden für Natur, Tourismus und Naherholung unermesslich“

„Die einmalige Natur- und Kulturlandschaft des Biosphärenreservates Pfälzerwald/Nordvogesen muss als Ganzes für Natur und Mensch für die Zukunft bewahrt werden“, begründet Cornelia Hegele-Raih, die Vorsitzende der Initiative, die Aktion. Für die modernen, bis zu 250 Meter hohen Windräder müssten tausende Tonnen Beton in den Wald gekippt und Stahlarmierungen für die Fundamente in den Waldboden gerammt werden, so die Vorsitzende. Der Beitrag von Windrädern im Pfälzerwald für den Klimaschutz wäre minimal, der Schaden für Natur, Tourismus und Naherholung aber unermesslich.

Im Internet haben bereits mehr als 17.700 Menschen die Petition „Windkraft im Pfälzerwald – Nein danke“ unterstützt, die von der Initiative vor einigen Wochen gestartet wurde.

