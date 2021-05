Impfen für Alle, 500 neue Stellen bei Accenture und Marco Antwerpen bleibt FCK-Trainer

Impfpriorisierung ab 7. Juni aufgehoben

Ab dem 7. Juni soll es in Deutschland keine festgelegte Reihenfolge bei den Corona-Impfungen mehr geben. Zum Artikel

Präsenzunterricht an Schulen ab Mitte Juni

Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen ab dem 21. Juni wieder zurück in den vollständigen Präsenzunterricht. Das teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig am Montag mit. Zum Artikel

Ferienwohnungen und Hotels: hohe Auflagen schrecken ab

Seit Montag dürfen Ferienwohnungen, Hotels und weitere Beherbergungsbetriebe in Rheinland-Pfalz öffnen. Die hohen Auflagen und der hohe Aufwand schrecken viele Betreiber jedoch ab. Zum Artikel

Accenture: 500 neue Stellen in und um Kaiserslautern

Das weltweit tätige Beratungs- und Technologieunternehmen Accenture sucht für sein neuen Standort Kaiserslautern 500 neue Mitarbeiter. Zum Artikel

Zweibrücken: Busfahrer streiken

Nach einem Streikaufruf des Gewerkschaft Verdi blieben am Montag alle Busse der Stadtbus Zweibrücken GmbH stehen. Auch am Dienstag soll der komplette Linienverkehr eingestellt bleiben. Zum Artikel

Kein Verfahren gegen Ex-Frauenbündnis-Chef

Das Landauer Landgericht will kein Verfahren gegen den früheren Anführer des rechtsextremen Frauenbündnis Kandel, Marco Kurz, wegen Bedrohung der Präsidentin des Gerichts eröffnen. Zum Artikel

Nach Klassenerhalt: Antwerpen bleibt FCK-Trainer

Marco Antwerpen bleibt auch in der kommenden Drittliga-Saison Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Das bestätigte der Verein auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Zum Artikel

DFB-Präsident Keller zurückgetreten

Der bisherige DFB-Präsident Fritz Keller ist wie angekündigt zurückgetreten. Zum Artikel

Pfingstferien: ADAC rechnet mit Stau

Der ADAC rechnet über die Feiertage am Wochenende mit zahlreichen Staus auf den deutschen Autobahnen. Zum Artikel

A61 nach Unfall für sechs Stunden gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Lkw war die A61 am Montag von 10 Uhr bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Zum Artikel