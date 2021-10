Umweltministerium bei illegaler Parteiwerbung ertappt

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium steht erneut vor einem Skandal: Über drei Jahre soll es mit seiner Facebook-Werbung gezielt Wähler der Grünen angesprochen haben. Zum Artikel

Klöckner bleibt vorerst CDU-Vorsitzende

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner gibt nicht, wie geplant, im November ihr Amt ab. Der Landesparteitag, auf dem ihr Nachfolger gewählt werden soll, wurde verschoben. Zum Artikel

Bürgertests werden kostenpflichtig

Ab Montag muss jeder für Corona-Schnelltests bezahlen – es gibt allerdings Ausnahmen. Zum Artikel

Verkehrsverstöße werden teurer

Die Bußgelder für Falschparken, zu schnelles Fahren und andere Verstöße werden bald erhöht – teilweise kräftig. Zum Artikel

Busfahrer streiken und demonstrieren

Rund 500 Busfahrer haben vor der Zentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) höhere Löhne eingefordert. Dabei ist das Geld eigentlich da – nur der VRN stellt sich quer. Zum Artikel

Toter nach Taser-Einsatz wird obduziert

Nachdem ein 53-Jähriger in Neustadt nach einem Taser-Einsatz der Polizei gestorben ist, wird seine Leiche obduziert. Zum Artikel

Anzeige gegen Bürgermeister erstattet

In Breitenbach im Kreis Kusel rumort es: Der Gemeinderat will den Gemeindewald privat bewirtschaften lassen, dagegen rührt sich Widerstand bei den Bürgern. Jetzt hat jemand den Ortsbürgermeister angezeigt. Zum Artikel

Radfahrer mit über fünf Promille unterwegs

Eine Radfahrt mit über fünf Promille durch Ludwigshafen-Oggersheim endete für einen 37-Jährigen im Krankenhaus. Zum Artikel

Rätselhafter Feuerball

Am Donnerstagabend war ein rasend schnelles, leuchtendes Objekt am Himmel über Süddeutschland zu sehen. Ein Experte erklärt, was es damit auf sich hat. Zum Artikel

Vom Eulenretter zum Social-Media-Star

Das Bild eines Ludwigshafener Polizisten mit einer geretteten Eule hat in den sozialen Medien über eine Million Menschen erreicht. Die Aufmerksamkeit hat aber auch Schattenseiten. Zum Artikel