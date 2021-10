Eine Radfahrt mit über 5 Promille endete für einen 37-Jährigen am Donnerstagabend im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem Poller in der Schlossstraße (Oggersheim). Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 5,06 Promille. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.