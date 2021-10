Am Freitagvormittag haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 500 Busfahrer vor der VRN-Zentrale in Mannheim demonstriert. Durch die Aktion kam es zu Verkehrsbehinderungen – die Polizei leitete den Verkehr um, Straßenbahnen mussten auf andere Routen ausweichen.

Die Forderung der Busfahrer: höhere Löhne. Das Angebot von Landesseite sei da, Gelder in Millionenhöhe bereit gestellt; heißt es von einem Sprecher auf der Bühne. Nur an der Umsetzung der Lohnerhöhung hapere es. Alle vier Verkehrsverbünde in Rheinland-Pfalz müssten die Gelder beantragen, damit diese auch verteilt werden können. Drei der vier Verbünde haben das schon getan, nur der Verkehrsbund Rhein-Neckar (VRN) stellt sich quer.

Busfahrer frustriert über die Situation

Die Demonstranten sind sich einig: Man will arbeiten. Sicherstellen, dass die Bevölkerung sicher und pünktlich an ihr Ziel kommt. Doch die Arbeitszeiten sind lang, teils sitzen die Busfahrer an die 12 Stunden „auf dem Bock“. „Wir wollen für unseren schwierigen Job endlich belohnt werden“, erklärt eine Demonstrantin der RHEINPFALZ.

Die Vertragsverhandlungen laufen mittlerweile schon fast drei Jahre ohne konkretes Ergebnis. VRN-Chef Volkhard Malik schlug die Einladung auf der Demonstration zu reden aus. Er sei auf Geschäftsreise.