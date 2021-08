Ramstein als Rettungsdrehkreuz für geflüchtete Afghanen, Bahnstreik: So fahren die Züge in der Pfalz und eine Kot-Attacke in Kaiserslautern.

Redaktionsgast Volker Wissing

Der Südpfälzer Volker Wissing ist seit elf Monaten Generalsekretär der FDP. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt er, was er von kostenpflichten Corona-Tests hält und mit wem seine Partei nach der Wahl im September koalieren würde. Zum Artikel

Ramstein wird Rettungsdrehkreuz

Die US-Airbase in Ramstein bereitet sich darauf vor, mehrere aus Afghanistan ausgeflogene Personen aufzunehmen. Dies gab Außenminister Heiko Maas bekannt. Zum Artikel

Bahnstreik: Welche Züge in der Pfalz fahren und welche nicht

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat einen erneuten Bahnstreik im Personenverkehr von Montag bis Mittwoch angekündigt. Diese Züge sind in der Pfalz betroffen

Schulstart in Rheinland-Pfalz mit Maskenpflicht und Selbsttests

Die Rahmenbedingungen sind gesetzt: Zum Auftakt des neuen Schuljahrs bleibt es beim Unterricht für alle im Klassenraum - mit Maskenpflicht. Zum Artikel

Spahn erwägt Angebot für Auffrischimpfung an alle

Corona-Auffrischimpfungen könnten laut Gesundheitsminister Jens Spahn im Herbst besonders gefährdeten Menschen verimpft werden . Zum Artikel

Spanien erklärt Deutschland zu Risikogebiet

Ab dem 23. August wird ganz Deutschland aufgrund der steigenden Infektionszahlen von Spanien zum Corona-Risikogebiet erklärt. Zum Artikel

Kreis Germersheim: Trinkwasser darf wieder verwendet werden

Das Trinkwasser der Gemeinde Dörrenbach kann wieder uneingeschränkt verwendet werden. Bakterien konnten im Wasser nicht mehr nachgewiesen werden. Zum Artikel

Rockenhausen: Autositzhersteller Adient befindet sich in Kurzarbeit

Bis Anfang September befindet sich das Werk des Autositzherstellers Adient in Rockenhausen in Kurzarbeit. Zum Artikel

Schnaken: Belästigung nimmt schrittweise ab

Durch das Hochwasser haben Experten in diesem Sommer nicht alle Stechmücken-Kolonien am Oberrhein durch Kaps verhindern können. Die Mückenplage soll aber bis Anfang September deutlich zurückgehen. Zum Artikel

Kot-Attacke auf Rettungsdienst

Ein Unbekannter in Kaiserslautern hat einen Rettungsdienst-Transporter mit Kot beschmiert. Zum Artikel