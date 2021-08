Bis Anfang September befindet sich das Werk des Autositzherstellers Adient in Rockenhausen in Kurzarbeit. Das teilt die Pressesprecherin des Unternehmens, Annika Wiertz, auf Nachfrage mit. Ursache ist demnach der globale Engpass bei Halbleitern in der Autoproduktion aufgrund mangelnder Rohstoffe. Durch diesen Mikrochip-Mangel konnten in der ersten Jahreshälfte 2021 nach Angaben des Handelsblatts weltweit zwischen vier bis sechs Millionen Autos nicht gefertigt werden. Die Nachfrage an Autositzen sei dadurch gesunken. Lediglich an zwei Wochentagen produziere man momentan in Rockenhausen im Minimalbetrieb. Im Werk sind derzeit rund 1100 Mitarbeiter beschäftigt. 14 der weltweit rund 200 Unternehmensstandorte von Adient befinden sich in Deutschland.