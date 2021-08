Mit Kot hat Unbekannter in Kaiserslautern einen Rettungsdienst-Transporter beschmiert. Die Exkremente klebten unter anderem an den Türgriffen. Die laut Polizei „eklige Überraschung“ ist am Donnerstag gegen Mittag entdeckt worden. Der Wagen hatte seit Dienstagabend auf dem Betriegsgelände in der Barbarossastraße gestanden. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen, die den Exkrement-Schmierer beobachtet haben. Die Polizei geht davon aus, dass er Hundekot verwendete. Einer Sprecherin des Präsidiums zufolge haben die Beamten aber keine Analyse des Materials vornehmen lassen, sondern sich auf ihre Sinneseindrücke und ihr Erfahrungswissen gestützt.