Windpark für die BASF, Kritik für Drive-In-Impfaktion und Sieg für Jean Zimmer.

Windenergie für BASF-Werk

Einer der größten Meereswindparks weltweit soll in Zukunft das Stammwerk der BASF in Ludwigshafen mit Strom und Wasserstoff beliefern. Zum Artikel

Hausarzt kritisiert Drive-In-Impfaktion

Kritik an der großangelegten Corona-Impfaktion auf einem Parkplatz in Speyer kommt von einem Hausarzt. Er sieht die Arbeit der Hausärzte damit zunichte gemacht. Zum Artikel

SEK-Einsatz in Römerberg

Im Römerberger Ortsteil Heiligenstein sind Anwohner am Freitag in Aufregung versetzt worden, nachdem Polizei und SEK in dem kleinen Ort anrückten. Zum Artikel

Jean Zimmer gewinnt Leserwahl

Die RHEINPFALZ-Leser haben sich bei der Wahl zum FCK-Spieler der Saison 2020/21 mit einer großen Mehrheit für den Außenbahnspieler entschieden. Zum Artikel

Mehrere Baustellen auf der A65

In der Woche nach Pfingsten werden mehrere Abschnitte der A65 bei Landau und im Kreis Germersheim zum Teil gesperrt.Zum Artikel

Stechmückenjäger wieder unterwegs

Wer am Pfingstwochenende Helikopter entlang des Rheins beobachtet, könnte Schnakenjäger sehen. Erneutes Hochwasser zwingt sie zum Einsatz. Zum Artikel

Kettenbrief bei Whatsapp

Beim Messenger-Dienst Whatsapp macht derzeit wieder mal ein Kettenbrief die Runde, der alarmierend klingt. Was es damit auf sich hat. Zum Artikel

Kusel sagt Feste ab

Die Stadt Kusel hat auch in diesem Jahr die Herbstmesse und das Altstadtfest abgesagt. Zum Artikel

Kein Grüffelo mehr in Speyer

Die mehrfach verlängerte Grüffelo-Ausstellung in Speyer wird trotz der sinkenden Inzidenzwerte nicht mehr öffnen. Zum Artikel

Hotelprojekte in Annweiler gescheitert

Fast war die Gemeinde Annweiler am ersehnten Ziel, endlich ein Hotel in die Stadt zu bringen. Doch dann kam Corona. Zum Artikel