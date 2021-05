Ein halbstündiger Polizeieinsatz in der Dr.-Rieth-Straße in Heiligenstein hat am Freitagvormittag für Aufsehen bei Anwohnern gesorgt, weil auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie der Rettungsdienst vor Ort waren. Andreas Schmitt von der Polizei in Speyer erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Kriminalpolizei die Wohnung eines Mannes durchsucht habe, der sich in der Vergangenheit unkooperativ verhalten habe. Deswegen seien SEK-Kräfte zur Sicherung der Polizei vor Ort gewesen, die jedoch nicht tätig werden mussten. Schmitt zufolge wird bei einem solchen Einsatz auch immer der Rettungsdienst hinzugerufen, weil der Betroffene aufgrund der Situation Angstzustände bekommen und deswegen eine medizinische Betreuung erforderlich werden könnte. Bei dem Einsatz in Heiligenstein wurde nach Schmitts Angaben niemand verletzt. Der Mann habe sich bei der Durchsuchung kooperativ gezeigt, sodass der Polizeibeamte den Einsatz als „vollen Erfolg für beide Seiten“ bezeichnete. Warum der Mann in den Fokus der Fahnder geraten war, wollte Schmitt nicht sagen, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt.