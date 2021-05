Die Grüffelo-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer wird vor dem Ende ihrer Laufzeit nicht wieder öffnen. Das hat das Museum am Freitag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. „Leider müssen wir Euch mitteilen, dass nun traurigerweise klar ist, dass unsere mehrfach verlängerte Grüffelo-Ausstellung vor dem Ende ihrer Laufzeit aus logistischen Gründen nicht wieder öffnen wird“, heißt es in dem Beitrag. Die Wiedereröffnung des Museums sei generell aufgrund schwankender Inzidenzwerte noch sehr vage, und wenn es soweit sei, ließen die pandemiebedingten Auflagen und Maßnahmen erst einmal nur einen eingeschränkten Betrieb zu. Wer noch nicht eingelöste Eintrittskarten für die Ausstellung habe, könne sich per E-Mail an das zuständige Servicebüro wenden: info@museum.speyer.de.