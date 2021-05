Zur Beseitigung von Frost- und anderen Witterungsschäden an der A65 muss die Autobahn zwischen Dienstag, 25., und Freitag, 28. Mai, auf mehreren Abschnitten teilweise gesperrt werden. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wird auf den Baustellen abends und nachts gearbeitet. Darüber informierte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Freitag.

Zunächst wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen (AS) Kandel-Mitte und Kandel-Süd die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird von 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Wörther Kreuz die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. Darüber hinaus wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Insheim die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. Im letzten Sanierungsabschnitt wird in der Nacht von Freitag auf Samstag von 20 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Landau-Zentrum die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur an der Baustelle vorbeigeleitet.

Autobahn GmbH

Seit Jahresbeginn ist die Autobahn GmbH des Bundes verantwortlich für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland. Die Zentrale der Autobahn GmbH des Bundes hat ihren Sitz in Berlin. Eine von insgesamt zehn regionalen Niederlassungen – die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest (AGNS) – befindet sich in Stuttgart-Obertürkheim. Zu ihr gehören Außenstellen in Stuttgart-Vaihingen, Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg und Heilbronn sowie 15 Autobahnmeistereien, eine Verkehrsrechnerzentrale mit Tunnelleitzentrale sowie ein Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit (FIT). Die AGNS mit rund 1000 Beschäftigten ist verantwortlich für etwa 1050 Kilometer Autobahnen in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz.