Unwetter im Kreis Bad Dürkheim, Lange Staus auf überfluteter A65 und Neuigkeiten in Sachen zweite Rheinbrücke bei Wörth

Feuerwehr nach Unwetter im Dauereinsatz

Ein Starkregen, der in der Nacht über die Pfalz gezogen ist, hat vor allem im Raum Bad Dürkheim zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei geführt. Zum Artikel

A 65 nach Überschwemmung gesperrt

Die A65 bei Landau ist am Donnerstag bis in den Abend hinein nach einer Überschwemmung teilweise gesperrt. Zum Artikel

Weg frei für Bau der zweiten Rheinbrücke

Die Stadt Philippsburg hat ihre Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Bau einer zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth zurückgenommen. Zum Artikel

Vorerst noch kein Lokführer-Streik

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn AG (DB) ruft die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik auf. Zu Warnstreiks kommt es damit erst einmal nicht. Zum Artikel

BASF beteiligt sich an Offshore-Windpark von Vattenfall

Die BASF erwirbt knapp die Hälfte an einem vom staatlichen schwedischen Energiekonzern Vattenfall konzipierten Meereswindpark. Zum Artikel

Mann stirbt bei Unfall auf A6

Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A6 zwischen Frankenthal und Grünstadt tödlich verunglückt. Zum Artikel

Kerwe-Unfall: Angeklagter zur Bewährung verurteilt

Fast zwei Jahre nach dem dramatischen Autounfall im Juli 2019 in Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) wurde der Fall am Donnerstag am Amtsgericht Kaiserslautern abgeschlossen. Zum Artikel

Zwei neue Wolfsnachweise in der Pfalz

Gleich zweimal tappte Mitte März ein Wolf in der Pfalz in eine „Fotofalle“. Zum Artikel