Die BASF erwirbt knapp die Hälfte an einem vom staatlichen schwedischen Energiekonzern Vattenfall konzipierten Meereswindpark. Beide Unternehmen haben einen Vertrag über den Kauf von 49,5 Prozent am Vattenfall-Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) unterzeichnet, teilten sie am Donnerstag gemeinsam mit.

Der Kaufpreis betrage 300 Millionen Euro. Einschließlich des BASF-Beitrags zur Fertigstellung des Projekts investiert die BASF rund 1,6 Milliarden Euro. Die Behördengenehmigung steht aus. Die vollständige Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Die BASF kauft den Strom aus ihrem Anteil des Windparks über einen langfristigen Abnahmevertrag. Er ist für mehrere Produktionsstandorte in Europa vorgesehen, um emissionsarme Technologien einsetzen zu können, vorwiegend am weltweit zweitgrößten BASF-Verbundstandort Antwerpen, dem größten Chemie-Produktionsstandort in Belgien. Die Versorgung anderer BASF-Standorte in Europa werde von der Entwicklung der jeweiligen Regulierungsrahmen für erneuerbare Energien abhängen. „Dieser Windpark wird ein wichtiger Baustein, um unseren Verbundstandort Antwerpen und andere europäische Standorte mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Mit dieser Investition sichern wir uns signifikante Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen für BASF. Das ist ein Schlüsselelement für unsere Transformation hin zur Klimaneutralität“, sagte BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller.

Ende Mai hatte die BASF bekanntgegeben, zusammen mit RWE für 4 Milliarden Euro einen Meereswindpark mit 2 Gigawatt Leistung bauen zu wollen. Die Anlage soll den Ökostrom für den klimaneutralen, elektrischen Betrieb der Steamcracker in Ludwigshafen liefern, an deren Entwicklung das Unternehmen derzeit mit Partnern arbeitet. Sie sollen 2030 in Betrieb gehen. Mit einem Teil des verfügbaren Windstroms soll klimaneutral Wasserstoff produziert werden, ein für die BASF unverzichtbares Synthesegas.