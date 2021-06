Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der A6 zwischen Frankenthal und Grünstadt tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe der Mann auf der dreispurigen Fahrbahn ein Begleitfahrzeug eines Schwertransports und ein weiteres Auto rechts überholen wollen. Dabei sei sein Mercedes mit dem Begleitfahrzeug zusammengestoßen und ungebremst auf den Schwertransport aufgefahren. Der 29-Jährige wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Ein Feuer im Motorraum konnte von Ersthelfern gelöscht werden. Rettungskräfte benötigten 25 Minuten, um den Schwerverletzten aus seinem Auto zu bergen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei der drei Fahrspuren mussten bis kurz nach 6 Uhr gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursachen dauern laut Polizei an.