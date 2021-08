Ein Pfälzer Wut-Baggerfahrer +++ Stromausfall in 44 Pfälzer Orten +++ Menschen an Uni vergiftet

Stromausfall in 44 Pfälzer Orten

Am Dienstag kam es in 44 Südpfälzer Orten zu einem Stromausfall von etwa einer halben Stunde. Zum Artikel

Über 7000 Evakuierte aus Afghanistan auf US-Base gelandet

„Bis heute Abend werden hier insgesamt rund 40 Maschinen aus Afghanistan angekommen sein“, sagte eine Sprecherin des Stützpunkts in Ramstein. Zum Artikel

Menschen an Uni vergiftet - Mordkommission ermittelt

Sieben Menschen auf einem Uni-Campus in Darmstadt erleiden Vergiftungen, einer schwebte vorübergehend akut in Lebensgefahr. Wer die giftigen Stoffe in Lebensmitteln deponiert hat ist unklar, ebenso die Motivation. Zum Artikel

100 Tage Ampelregierung: Erst die Krise, dann die Flutkatastrophe

Das Ende der Corona-Pandemie wollte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) nach den ersten 100 Tagen der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz verkünden. Daraus ist nichts geworden, meint unsere Mainz-Korrespondentin. Zum Plus-Artikel

Der Wut-Baggerfahrer ist ein Pfälzer

Der Mann, der im Juli mit seinem Bagger absichtlich die Fassade eines Neubaus im Schwarzwald demoliert hat, kommt aus Neustadt. Und es sind noch mehr Pfälzer in den Fall verwickelt, der weltweit Schlagzeilen machte. Zum Artikel

Großfeuer bei Recyclingfirma in Homburg

Ein Großbrand auf einem Recyclinghof im saarländischen Homburg hat am Dienstagmorgen einen größeren Einsatz ausgelöst. Zum Artikel

Arbeitsunfall am Europa-Gymnasium

In Wörth ist ein Mann sechs Meter tief in einen Schacht gefallen. Zum Artikel

Blaualgen im Badeweiher

Zur Vorsicht beim Baden im Seehofweiher rät die Kreisverwaltung Südwestpfalz. Vor allem kleine Kinder sollten dort kein Wasser schlucken, Allergiker sollten auf das Bad verzichten. Zum Artikel

Krebserregende Gase in Fitness-Riegel

Das Lebensmittelunternehmen Seitenbacher ruft zwei Fitness-Riegel zurück. In diesen Produkten könne eine geringe Belastung des gesundheitsschädlichen Wirkstoffs Ethylenoxid nicht ausgeschlossen werden. Zum Artikel

Riesenrad für Impfwillige

Keine Bratwurst, aber eine Runde Riesenrad umsonst gibt“s für die ersten 30 Impfwilligen am 26. August in Bad Dürkheim. Zum Artikel