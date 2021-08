Zur Vorsicht beim Baden im Seehofweiher rät die Kreisverwaltung Südwestpfalz. Vor allem kleine Kinder sollten dort kein Wasser schlucken, Allergiker sollten auf das Bad verzichten, Tiere nicht aus dem See trinken. Eine Wasseranalyse hat nach Angaben des Kreises verstärkt potenziell toxinbildende Cyanobakterien an der Badestelle nachgewiesen, hervorgerufen durch eine massive Entwicklung von Blaualgen. Alle Badegäste sollten daher Stellen meiden, an denen die Wasseroberfläche durch Algen stark getrübt ist. Bei Beschwerden nach dem Baden, wie Brennen in den Augen, Quaddeln auf der Haut, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, sollte ein Arzt aufgesucht werden.