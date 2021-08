Am Dienstag um 12 Uhr kam es in 44 Südpfälzer Orten zu einem Stromaufall von etwa einer halben Stunde. Wie die Pfalzwerke Netz AG auf Anfrage mitteilt, war eine Störung in ihrem Hochspannungsnetz der Grund dafür. Im Umspannwerk Maximiliansau war es zu einen Fehler an der 110kV-Sammelschiene gekommen. Die Sammelschiene ist der Teil der Anlage, an dem die ankommenden und abgehenden Leitungen angeschlossen sind. Dieser Fehler führte zu Sicherheitsabschaltungen im umliegenden Hochspannungsnetz, die wiederum zu Versorgungsunterbrechungen in mehreren Ortschaften führten, wie Pressesprecherin Susanne Becker erklärt. Betroffen war der Südteil der Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim und einige Gemeinden in der Südwestpfalz, darunter auch Bad Bergzabern, Germersheim und Wörth.

Betroffen waren: Albersweiler, Bad Bergzabern, Barbelroth, Berg, Birkenhördt, Birkweiler, Bobenthal, Böllenborn, Büchelberg, Dierbach, Dörrenbach, Erlenbach/Dahn, Eschbach, Germersheim, Gleiszellen-Gleishorbach, Göcklingen, Hagenbach, Heuchelheim-Klingen, lbesheim, Ingenheim, Jockgrim, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, Klingenmünster, Leinsweiler, Maximiliansau, Neuburg, Neupotz, Niederhorbach, Niederotterbach, Niederschlettenbach, Oberhausen, Oberotterbach, Ranschbach, Rechtenbach, Rheinzabern, Schaidt, Scheibenhardt, Schweigen, Schweighofen, Steinfeld, Vollmersweiler, Vorderweidenthal, Wörth.