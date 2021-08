Über einen Unfall beim Europa-Gymnasium wurde die Polizei am Montag, um 10.15 Uhr von der Rettungsleitstelle in Landau informiert. Es stellte sich heraus dass ein 41-jähriger Arbeiter aus Unachtsamkeit abgerutscht und sechs Meter tief in einen Kellerschacht gestürzt war. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Nach Mitteilung der Polizei bestand keine Lebensgefahr.