Lockerungen für Rheinland-Pfalz, Noch kein Öffnungstermin für Holiday Park, Dreharbeiten für Ludwigshafen-Tatort begonnen

Lockerungen: Das ist ab Mittwoch wieder erlaubt

Die Ministerpräsidentin hat am Dienstagvormittag verkündet, welche Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz ab Mittwoch gelten. Zum Artikel

Noch kein Öffnungstermin für Holiday Park

Der Holiday Park sucht Mitarbeiter, um die Wiedereröffnung vorzubereiten. Wann diese sein wird, ist noch unbekannt. Die Klage gegen das Land erhält der Betreiber aufrecht. Zum Artikel

Dreharbeiten für Ludwigshafen-Tatort begonnen

Die Dreharbeiten für den neuen Ludwigshafen-„Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Das Verhör“ haben begonnen, wie der SWR mitteilt. Ausgestrahlt werden soll die Folge im kommenden Jahr. Zum Artikel

Beschwerden über Abläufe in Teststationen

In den vergangenen Tagen hat es immer wieder Beschwerden über die Abläufe in einigen Teststationen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gegeben, was die Hygiene oder die Durchführung der Tests angeht. Zum Artikel

Ludwigshafener beim Wandern in Österreich verunglückt

Ein 70 Jahre alter Ludwigshafener ist am Montag beim Wandern im Salzburger Land verunglückt und an seinen Verletzungen gestorben. Zum Artikel

CDU fordert Soforthilfe für Kommunen

Vor fast einem halben Jahr hat der Verfassungsgerichtshof der Landesregierung bescheinigt: Die Finanzierung der rheinland-pfälzischen Kommunen ist verfassungswidrig. Seitdem hat das Land nichts unternommen, kritisiert die CDU. Nur der Druck auf die Kommunen sei gewachsen. Zum Artikel

„Wir bringen tagtäglich Arten zum Verschwinden“

Der Direktor des Landauer Zoos hat mit uns über Tierschutz, Haustiere und die Verantwortung des Menschen für das massenhafte Aussterben von Tierarten gesprochen. Zum Artikel

Instagrammer im Mohnfeld: Landwirt ärgert sich über Fotografen

Vor allem im Frühjahr sind Blumenwiesen ein beliebtes Fotomotiv. Landwirte sind allerdings nicht immer amüsiert, wenn (Hobby-)Fotografen ihre Wiesen zertreten. So geht es auch einem Landwirt aus Haßloch. Zum Artikel

Wasserqualität großteils ausgezeichnet

Die Badegewässer in Deutschland bieten überwiegend hervorragende Wasserbedingungen. Das hat die Europäische Umweltagentur EEA in einem Bericht festgehalten. Das Urteil gilt auch für die Badeseen in der Pfalz. Zum Artikel

Sprunghafter Anstieg von Privatinsolvenzen

Die Zahl der Privatinsolvenzen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn einer Studie zufolge sprunghaft gestiegen. Der Grund für den Anstieg: Eine Gesetzesreform. Zum Artikel

Polizeieinsatz: 56-Jähriger hortet illegal Waffen

In der vergangenen Woche gab es einen rätselhaften Polizeieinsatz am Mußbacher Bahnhof. Jetzt hat die Polizei mitgeteilt, worum es ging: Der Einsatz richtete sich gegen einen Mann, der illegal Waffen gehortet hatte. Zum Artikel