Die Innengastronomie in Rheinland-Pfalz darf bei einer Inzidenz unter 100 wieder öffnen. Das hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag in Mainz gesagt. Auch die Pfälzerwald-Hütten dürfen wieder öffnen, die Abholung von Speisen und Getränken an der Theke, wie sie dort üblich ist, wird wieder möglich.

Die Corona-Kontaktbeschränkungen werden außerdem soweit gelockert, dass sich wieder fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Geimpfte oder Genesene können noch hinzukommen. Bei Außenaktivitäten, auch in der Gastronomie, entfällt die Testpflicht; hier sollen, möglichst digital über die „Luca“-App, die Kontakte erfasst werden.

Die weiteren Maßnahmen laut Mitteilung der Landesregierung:

- Freizeiteinrichtungen wie Minigolfplätze und Freizeitparks im Freien können öffnen; Masken müssen getragen werden, wo immer möglich, und es gibt eine Kontakterfassung; zusätzlich Vorausbuchungspflicht im Freizeitpark)

- Training, auch bei Kontaktsportarten, wird im Freien in Zehnergruppen mit Trainer plus Geimpften und Genesenen möglich, für Kinder bis 14 Jahre auch Kontaktsport draußen mit bis zu 25 Personen; bei einer Inzidenz unter 50 wird Training im Freien mit 20 Personen nebst Trainer plus Geimpfte und Genesene möglich, innen mit zehn Personen, sofern es sich um kontaktfreie Aktivitäten handelt

- Bei einer Inzidenz unter 50 sind 250 Zuschauer bei Sportveranstaltungen im Außenbereich zugelassen.

- Freibäder und Badeseen können mit Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und weiteren Schutzmaßnahmen geöffnet werden

- Saunen können mit Test und maximal 50 Prozent Belegung geöffnet werden

- In Hotels wird die Bewirtung der Gäste innen und außen, Frühstück und Buffet zulässig

- Für Gottesdienste und Kirchen werden Gemeindegesang im Freien sowie Musik und Gesang in der Kirche durch kleinere Ensembles möglich; Kommunions-, Konfirmations- und Firmunterricht ist zulässig

- Theater, Kino und weiteres werden innen und im Freien für 100 Besucher möglich, bei Inzidenz unter 50 sind im Freien 250 Besucher möglich

- Proben werden in der Laienkultur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen möglich, innen mit Testpflicht; im Freien mit bis zu zehn Personen; Kinder draußen in Gruppen mit 25 Personen

- außerschulische Bildung: Angebote mit einer Person pro angefangene zehn Quadratmeter möglich, ebenso im Bereich des Musik- und Kunstunterrichts; Musik- und Kunstunterricht für Kinder in Gruppen bis zu 25 Personen

Die neue Verordnung gilt ab Mittwoch und zunächst bis 20. Juni. Mit Beginn des Sommeranfangs am 21. Juni soll es weitere Lockerungen und einen neuen Stufenplan geben, der einen nächsten Öffnungsschritt für Anfang Juli vorsieht. Dabei gehe es unter anderem um größere Veranstaltungen, Weinfeste, Hochzeiten, Fachmessen, Bus- und Schiffsreisen, Flohmärkte sowie Bordelle.

