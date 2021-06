Vergangene Woche hatte es am Mußbacher Bahnhof einen größeren Polizeieinsatz gegeben, bei dem mehrere Polizisten sowie ein Polizeihund vor Ort gewesen waren. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte auf RHEINPFALZ-Anfrage von einem Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Bedrohung sowie wegen verschiedener Vergehen nach dem Waffengesetz berichtet. Am Dienstag gab sie, gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen, Details preis.

So sei im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen bekanntgeworden, dass ein 56-Jähriger mehrere illegale Schusswaffen besitzen soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Deidesheim und eines Geländes im Neustadter Ortsteil Mußbach vergangenen Donnerstag seien 22 Schusswaffen, große Mengen Munition sowie weitere Waffen wie ein Elektroschockgerät sichergestellt worden. Aufgrund der Größe des Geländes in Mußbach hätten sich die Durchsuchungsmaßnahmen bis Freitag gezogen.

Beschuldigter auf freiem Fuß

Der Beschuldigte sei noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt worden. Dieser ließ den Beschuldigten mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium an. Insbesondere müssten die sichergestellten Gegenstände waffenrechtlich geprüft werden.