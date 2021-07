Deshalb ist Corona gefährlicher als die Grippe

Gelegentlich wird behauptet, Corona sei eigentlich nur eine Grippe und alles halb so schlimm. Argumentiert wird mit offiziellen Statistiken. Allerdings werden die falsch gelesen. Wir klären auf. Zum Artikel

BASF setzt Stellenabbau in Ludwigshafen fort

Es war angekündigt, es wird umgesetzt: Ende Juni 2021 arbeiten in der BASF weniger Menschen als zum gleichen Zeitpunkt 2020. Zum Artikel

Erweiterte Testpflicht für Urlauber: Start unklar

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommt, muss sich auf eine Corona-Infektion testen lassen. So ist es vorgesehen. Aber ab wann soll das gelten? Die Regierung laviert – verweist aber trotzdem schonmal auf ein bestimmtes Datum. Zum Artikel

B10: Mehr Lastwagen unterwegs

Auf der B10, der südpfälzischen Verkehrsachse zwischen West und Ost, ist immer mehr Verkehr. Ein Zusammenhang mit den Ausbauten erscheint offensichtlich. Zum Artikel

Rassismus-Debatte um Gasthaus

In Heidelberg nannte sich ein Wirtshaus um in „Mohr!“ – doch der neue Name macht auch nicht alle glücklich. Zum Plus-Artikel

Fluglärm: Das sagt das Verteidigungsministerium

Die Anzahl der Flugbewegungen seit 2016 hat um etwas mehr als vier Prozent abgenommen. Die TRA Lauter wurde 2020um 2,8 Prozent mehr genutzt als im Vorjahr: Zum. Plus-Artikel

Bomben-Entschärfung via Roboter

Kurzen Prozess haben die Entschärfer am Dienstagabend in Ludwigshafen mit einem 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gemacht: Sie schraubten den Zünder ab – mit einem Roboter. Zum Artikel

„K in Lautern“: Leerstände sollen reduziert werden

18 Geschäfte stehen im Einkaufszentrum „K in Lautern“ derzeit leer. Managerin Sabine Friedrich ist zuversichtlich, die Lücken bald füllen zu können. Zum Artikel

Die Spionin aus Pirmasens

Eine Sekretärin aus Pirmasens wurde im Mai 1976 verhaftet, der Vorwurf: Spionage für die DDR! Auch gegen ihren ehemaligen Chef, einen Ex-Botschafter, wurden Vorwürfe erhoben – zu dem sie ein besonders enges Verhältnis gehabt haben soll. Zum Artikel

Allein durch die Pfalz: Die Freizeit-Karte

Ein, zwei Stunden frei und Sie wissen nicht wohin? Wir haben speziell für Singles oder Menschen, die einfach alleine mal raus wollen, eine Freizeit-Karte entworfen. Zum Artikel

Was ist im Stau erlaubt?

Aussteigen oder rechts überholen? Experten klären auf, was erlaubt und was verboten ist im Stau. Zum Plus-Artikel