Die BASF setzt den geplanten Stellenabbau an ihrem Standort Ludwigshafen fort. Hier zählte der Chemiekonzern Ende Juni 2021 genau 38.886 Mitarbeiter. Das waren 109 weniger als ein Jahr zuvor. Dem Standort Ludwigshafen werden neben dem Stammwerk weitere Gruppengesellschaften in der Region zugerechnet wie etwa die BASF Lampertheim GmbH mit rund 850 Beschäftigten. Im Stammwerk ging der Personalstand um 254 auf 34.055 Mitarbeiter zurück. Ende April dieses Jahres hatte BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz, der zu diesem Zeitpunkt noch Standortleiter für Ludwigshafen war, gesagt, auch Ende 2021 werde der Personalstand in Ludwigshafen unter dem des Vorjahres liegen.