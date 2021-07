Alleine durch die Pfalz

Ein, zwei Stunden frei und Sie wissen nicht wohin? Oder vielleicht einen ganzen Tag Zeit, um etwas zu unternehmen, doch Ihnen fehlt die Idee, was Sie machen können? Wir haben speziell für Singles oder Menschen, die einfach alleine mal raus wollen, eine Freizeit-Karte entworfen.

Mit Orten in der Pfalz, die zu besuchen auch ohne Anhang Spaß machen; mit Wegen, die auf eigene Faust entdeckt werden können; mit Plätzen, wo man sich auch alleine nicht einsam fühlt. Und das alles in unmittelbarer Nähe. Ob Shopping, Bewegung, Entspannung oder Geselligkeit: Auf der Karte sind rund 300 Ausflugstipps vereint.

So funktioniert die interaktive Karte

Für eine bessere Übersicht in der Karte können Sie die verschiedenen Kategorien an und ausschalten (Klick auf die Kategorie in der Legende). Zoomen Sie in die Region der Pfalz hinein, die Sie besonders interessiert und klicken Sie für weitere Informationen auf das entsprechende Symbol in der Karte. Wenn Sie die Karte am Handy aufrufen, halten Sie das Gerät quer, dann wird die Karte größer. Viel Spaß beim Stöbern, und tolle Ferien- oder Freizeittage in der Pfalz!