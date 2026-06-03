In den kommenden Tagen bleibt es ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst sagt Gewitter, Sturmböen und Hagel voraus.

Offenbach/ Mainz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Gewitter und Regenschauer bestimmen in den kommenden Tagen weiterhin das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es tagsüber abseits der Regenfälle bei 17 bis 23 Grad bewölkt. Während der Gewitter ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Auch nachts kann es regnen und gewittern.

Am Donnerstag sind erneut Schauer und Gewitter möglich, ansonsten bleibt es bewölkt. Auch Starkregen, Sturmböen und kleinkörniger Hagel sagt der DWD vereinzelt voraus. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 22 Grad. Am Freitag ist ebenfalls mit Gewittern und Regen zu rechnen.