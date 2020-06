Nachdem in Schwegenheim mehrere Corona-Fälle bekannt wurden, werden am Montagvormittag die Kinder der kommunalen Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ getestet.

Wie aus einem Informationsschreiben des Gesundheitsamts hervorgeht, ist die Teilnahme an der Untersuchung in den Kita-Räumen freiwillig. Das Gesundheitsamt empfiehlt jedoch „dringlich“ eine Testung auf das neuartige Virus. Den Kindern wird im Beisein eines Erziehungsberechtigten ein Nasenrachenabstrich genommen. Auch Eltern oder Betreuungspersonen können getestet werden, sofern sie im Gesundheitswesen oder im Pflegebereich arbeiten oder Symptome haben. Laut Kita-Leiter Oliver Klar werden in der Einrichtung insgesamt 202 Kinder betreut. Ob alle Eltern ihre Kinder testen lassen, ist unklar.

Das Gesundheitsamt rechnet gegen Ende der Woche mit den Test-Ergebnissen. Die Kita bleibt bis Freitag geschlossen. Die Mitarbeiter wurden bereits getestet. Deren Ergebnisse waren nach Angaben der Kreisverwaltung negativ.

Im Landkreis Germersheim gibt es, Stand Sonntag, 16 Uhr, 18 bekannte Corona-Fälle. 17 Infizierte haben eine Verbindung zur Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim. Die Kreisverwaltung will am Montag über die weiteren Entwicklungen informieren.

Eltern, die ihre Kinder am Montagmorgen in der Kita testen ließen, haben sich gegenüber der RHEINPFALZ teils optimistisch, teils etwas verunsichert gezeigt. Stimmen von Eltern lesen Sie hier.

Derweil warnt Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) vor Stimmungsmache gegen die Freie Evangeliumschristen-Gemeinde. Was er sagt, lesen Sie hier.