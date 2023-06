Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montagvormittag herrscht ein Kommen und Gehen an der Straße „Am Bahndamm“ in Schwegenheim. Eltern bringen ihre Kinder in die kommunale Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ und lassen sie dort auf das neuartige Coronavirus testen. Grund ist, dass infizierte Kinder die Einrichtung besucht haben.

Zwei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stehen am Eingang vor der Kita und weisen den Eltern den Weg. Auf dem Boden sind Linien eingezeichnet, damit die Wartenden ausreichend Abstand