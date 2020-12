Ab Mitte kommender Woche sollen auch im Rhein-Pfalz-Kreis nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten – so wie in Ludwigshafen, Mannheim und Speyer. Zwischen 21 und 5 Uhr soll es dann untersagt sein, sich außerhalb der eigenen Wohnung aufzuhalten. „Wir folgen Speyer und Ludwigshafen“, sagt Landrat Clemens Körner (CDU) am Freitagnachmittag. Das sei das Ergebnis einer dreistündigen Telefonkonferenz mit dem Land und der Polizei. „Frankenthal wird ebenfalls dabei sein, sodass wir im Bereich des Kreisgesundheitsamts einheitlich reagieren“, sagt Körner. Die derzeit hohen Fallzahlen in der Vorderpfalz machten diesen Schritt notwendig.

