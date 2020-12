Wegen der unverändert angespannten Corona-Infektionslage sieht sich die Stadt Mannheim gezwungen, hart durchzugreifen. Ab Freitag soll es für zehn Nächte eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr geben. Das hat Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Polizei kündigt Kontrollen an.

Mehr zum Thema