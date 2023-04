Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Grünen-Antrag im Haardter Ortsbeirat hat Ende Oktober für Aufsehen gesorgt: Demnach sollen städtische Weinberge nur noch an Biobetriebe verpachtet werden. In Haardt gab es dafür zwar keine Mehrheit. Aber wäre so ein Kurswechsel eine Option für ganz Neustadt?

„Schade, wieder eine Chance verpasst“ – so kommentiert Tina Herbring die Entscheidung im Ortsbeirat.