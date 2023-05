Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Teil des neugestalteten Areals vom Projekt „Wasser in die Stadt“ kann wieder von Anwohnern und Passanten genutzt werden. Doch ob es mit dem anvisierten Ende der Arbeiten klappt, ist fraglich. So oder so bleibt ein Bereich des ersten Bauabschnitts bis mindestens Sommer unbearbeitet.

Seit ein paar Tagen darf zwischen Badstubengasse und Hauptstraße in Neustadt wieder flaniert werden. Die Spielgeräte sind noch verpackt, doch die Sitzbänke werden schon rege in Beschlag genommen.