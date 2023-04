Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In der Neustadter Innenstadt wird eine Schnellteststation eingerichtet: Im Klemmhof in der Laustergasse sollen Bürger auf Wunsch erfahren, ob sie Corona haben. Die Räume werden für die kostenlosen Testungen vorbereitet.

Bisher gibt es in Neustadt zwei Anlaufstellen für Corona-Testungen an einem Ort, und zwar im ehemaligen Aldi-Gebäude in der Speyerdorfer Straße. Dort nehmen Mitarbeiter des Marienhaus-Klinikums