Der Lions Club und die Bürgerstiftung haben 2016 angeregt, in der Neustadter Innenstadt eine flache Wasserrinne als Nachbildung des Speyerbachs anzulegen. Ab Dienstag geht es an die Arbeit. Frank Sobirey, Mitglied in beiden Gremien, spricht über seine Erwartungen und Befürchtungen.

Herr Sobirey, wie groß ist bei Ihnen die Freude über den Projektstart?

Die Freude ist natürlich riesig. Vor allem, weil sich die Welt in den vergangenen Monaten anders