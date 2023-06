Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von der Kurpfalz nach Miami Beach: Vor allem der Gourmetszene dürfte Timo Steubing, bis Anfang November in Ludwigshafen zu Hause, ein Begriff sein. Ein knappes halbes Jahr ist er nun in den USA und darf sich nach so kurzer Zeit Sternekoch nennen. Wann kommt er wieder in die Pfalz zurück?

Dass es so schnell gehen würde, davon war selbst Timo Steubing überrascht. Denn erst im vergangenen Dezember feierte das „Tambourine Room by Tristan Brandt“