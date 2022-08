Eine Premiere steigt am Freitag in Deidesheim: das erste Pfälzer Gourmet Festival, das das Weingut Reichsrat von Buhl zusammen mit Spitzenkoch Tristan Brandt, dem Geschäftsführer im Restaurant 959 in Heidelberg, organisiert.

Beteiligt sind 18 renommierte Sterne- und TV-Köche. Weingutsdirektor Dennis Geller erwartet 300 Gäste. Los geht es am Freitag ab 14 Uhr. Mit der Resonanz ist Geller zufrieden, einige wenige Karten gebe es aber noch. Die Abendveranstaltung (ab 19 Uhr mit DJ Antonie) ist indes bereits seit Wochen ausverkauft.

Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Restaurantfachleute Denise Nitzsche und Maria Friedrich leiten den Aufbau und koordinieren die Logistik. Neben den 18 Köchen, darunter auch Lars Wolff, Chefkoch des Restaurants 1718 in Deidesheim, werden auch eine Reihe von Weingütern bei der Veranstaltung dabei sein.

Große Gewächse werden präsentiert

Dabei gibt es eine weitere Premiere. Die Großen Gewächse des Weinguts Reichsrat von Buhl werden von den bekannten Sommeliers Natalie Lump, Stephan Nitzsche und Monika Schmid auf der Bühne präsentiert und verkostet. Neben Reichsrat von Buhl werden als Partnerbetriebe die Weingüter Bassermann-Jordan, von Winning (beide Deidesheim) sowie die Weingüter Ellwanger (Weinstadt), Münzberg (Landau-Godramstein), Siener (Birkweiler) sowie das Weingut am Nil aus Kallstadt vertreten sein, aus Südtirol außerdem das Weingut Baron Longo, aus der Champagne das Haus Laurent-Perrier.

Ein weiterer Höhepunkt wird die Vorstellung der Sonderedition des Kapitäns des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, Dennis Diekmeier, sein. Partner ist das Weingut Reichsrat von Buhl. „Unser Ziel ist es, das Pfälzische Gourmetfestival dauerhaft zu etablieren“, sagt Geller. Es gebe immer mehr Anfragen dazu, sich bei dem Festival zu beteiligen. Jetzt gehe es aber zunächst einmal den Gästen ein Erlebnis zu bereiten. Der Preis für das Tagesticket liegt bei stolzen 590 Euro, die Abendveranstaltung kostet 100 Euro.