Den Verantwortlichen zufolge handelt es sich um ein bundesweit einzigartiges Projekt, das Ludwigshafen riesige Chancen eröffnet: die Entwicklung des neuen Quartiers „City West“ entlang der künftigen Helmut-Kohl-Allee. Es geht um 39 Hektar inmitten der Stadt. Am Donnerstag war Startschuss für das „Werkstattverfahren“.

Der Begriff „Werkstattverfahren“ klingt nicht sonderlich spektakulär: Aber wenn sich gleich zwölf Verantwortliche inklusive Oberbürgermeisterin bei einer Pressekonferenz

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

htnier enire erhs gnelna hcsirThiee mmlsave,nre ewi am noDategsnr im eetnncIofr an red eanheRil,le ndna stctke da hwol odch merh id,nhrtae sal mna rt.veutem z;gsrlo&Gsei. herS .;orglszGie&s

aDs -t-yo;u&ue;tieoWbeaqsC&tGaqrli und dei ssceh ruIBrnfeagusrllltdeeiesntaib:to. dtnatsI