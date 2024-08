Der geplante Abriss der Hochstraße Nord macht in Ludwigshafen demnächst den Weg frei für den Bau der Helmut-Kohl-Allee, die bis Anfang der 2030er-Jahre fertig werden soll. In diesem Zusammenhang soll auch ein neues Stadtquartier entstehen. Dazu können sich interessierte Bürger nun erstmals zu Wort melden.

Ende 2031 soll die neue Helmut-Kohl-Allee, die die marode Hochstraße Nord ersetzen wird, vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Rund 39 Hektar groß ist das Areal zwischen dem Rhein im Osten und dem Ludwigshafener Hauptbahnhof im Westen. Hier soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtviertel entstehen. Aber wie soll das neue Quartier einmal aussehen? Was soll auf dem neuen Areal gebaut werden? Und was nicht? Wie lassen sich Klimaschutz, Wohnen, Bildung und Freizeit gut miteinander verknüpfen? Diesen Fragen widmet sich ein Werkstattverfahren, das die Stadt Ludwigshafen nach eigenen Angaben gemeinsam mit der LCE LU-City Entwicklungsgesellschaft GmbH im September startet.

Über mehrere Monate werden drei ausgewählte interdisziplinäre Planungsgemeinschaften unter fachlicher Begleitung Ideen für das neue Stadtquartier entwickeln und sich einer Jury stellen. Das Ergebnis des Planungsverfahrens mündet in eine sogenannte Rahmenplanung – sie stellt die Weichen für das Quartier von morgen.

Hinweise und Ideen gefragt

Bevor die Planungsbüros an die Arbeit gehen, wollen die Stadt Ludwigshafen und die LCE von den Bürgern wissen, was ihnen für das künftige Stadtquartier besonders wichtig ist und worauf die Planungsbüros Wert legen sollen. Dafür startet die Stadtverwaltung ab Montag, 19. August, auf www.ludwigshafen-diskutiert.de einen mehrwöchigen Online-Dialog. Anhand von Leitfragen werden die Bürger um ihre Hinweise und Ideen gebeten. Auch im Zuge des Werkstattverfahrens selbst wird es weitere Phasen der Bürgerbeteiligung geben.