Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ fordert die Stadtverwaltung und den Stadtrat erneut eindringlich auf, das Projekt Helmut-Kohl-Allee sofort zu stoppen und keine weiteren Millionen in dieses „Fass ohne Boden“ zu werfen. Die Finanzmittel sollten stattdessen in die Planung und den Aufbau einer Verkehrsinfrastruktur investiert werden, die eine echte Verkehrswende im Rhein-Neckar-Raum ermögliche. Nur so könne das Ziel der Klimaneutralität im Verkehr erreicht werden. Trotz enormer Kostensteigerungen würden Stadtverwaltung und mehrheitlich auch der Stadtrat weiterhin am Bau der milliardenteuren, bis zu achtspurigen Helmut-Kohl-Allee festhalten, die mitten durch Ludwigshafen führen soll. Selbst jene für eine echte Verkehrswende völlig unzureichenden Projekte, wie die geplante Pendlerradroute, stünden auf wackligen Beinen, kritisiert die BI. Sie setzt sich aktiv gegen den Bau der Kohl-Allee ein. Sie soll 528 Millionen Euro kosten und ab 2031 die marode Hochstraße Nord (B44) komplett ersetzen. Die BI hatte vor wenigen Wochen die Petition „Stoppt den Bau der Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen“ gestartet. Mehr zum Thema finden Sie hier.