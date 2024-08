So wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Ludwigshafen ein neues Viertel mit Tausenden Wohnungen am Rheinufer Süd entstanden ist, soll nun ein weiteres Quartier entlang der neuen Helmut-Kohl-Allee gebaut werden. Die Bürger sollen diese City West mitgestalten.

Durch den Bau der Helmut-Kohl-Allee als Ersatz für die Hochstraße Nord wird nach Angaben der Stadtverwaltung eine innerstädtische Gesamtfläche von rund 39 Hektar frei, die die Stadtteile