Nächstes Kapitel der Debatte um den Neubau einer Kita am Alwin-Mittasch-Park in Friesenheim: Dem OB soll eine Petition mit Protestunterschriften übergeben werden.

Nach Angaben der Bürgerinitiative (BI) „Rettet den Alwin Mittasch-Park!“ haben sich 2683 Menschen gegen die Pläne der Stadtspitze gewendet, an der Ecke Leuschner-/Fichtestraße, also am Mittasch-Park, eine neue Kita für 100 Kinder zu bauen, und auf BI-Initiative eine Petition zum vollständigen Erhalt des 4,1 Hektar großen Parks unterzeichnet. „Wir sind erschüttert, dass die Politik dennoch weiterhin daran festhält, eine sogenannte Flexi-Kita an einem Ort zu bauen, der den Bürgern offenbar so wichtig ist und der entscheidend zum Stadtklima beiträgt“, so BI-Sprecherin Annika Wind.

„Deutliches Zeichen setzen“

Dass laut Stadtspitze nur wenige Prozent der Parkfläche bebaut werden sollen, ist aus BI-Sicht kein Argument. „Gerade in Zeiten des Klimawandels zeigt die Politik durch so ein Vorgehen, dass sie kein ökologisches Bewusstsein hat und Parks von ihr doch geschützt und in Gänze bewahrt werden müssten.“ Erst in dieser Woche habe die Deutsche Umwelthilfe die Ergebnisse ihres jährlichen Hitzechecks publik gemacht: Demnach liege Ludwigshafen neben Worms und Mannheim im Ranking der heißesten Städte Deutschlands auf Platz 1. „Aus unserer Sicht gibt es Alternativen zum Mittasch-Park“, so die BI.

715 Quadratmeter Bodenplatte, zwei Stockwerke, 1000 Quadratmeter Außengelände: Entwurf einer Kita am Mittasch-Park. Entwurf: Stadt

Weiter heißt es in der BI-Stellungnahme: „Um noch einmal ein deutliches Zeichen unseres Unmuts zu zeigen, werden wir unsere Petition zum Ende dieser Woche nun beenden und Anfang nächster Woche an Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) übergeben. Wir fordern, dass der Bürgerwille von 2683 Menschen nicht ignoriert werden darf.“

Am 22. Juni wird der Stadtrat über die Empfehlungen der städtischen Bauprojektgesellschaft (BPG) entscheiden, zwei baugleiche, zweistöckige Kitas mit begrüntem Dach in Holzmodulbauweise in Friesenheim für jeweils vier Gruppen zu errichten. Der aus einer am 2. Juni vorgestellten Standortanalyse der BPG hervorgegangene zweite Standort in der Erzbergerstraße (ehemals Protestantische Kita) ist unumstritten. Geschätzte Kosten pro Gebäude: fünf bis sechs Millionen Euro. Bereits am 16. Juni trifft der Ortsbeirat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung eine Art Vorentscheidung. Insgesamt wurden von Stadt und BPG acht mögliche Kita-Standorte untersucht.

Protestaktion im April gegen die Pläne der Stadt. Foto: BI

„Sachlich, fair, faktenbasiert“

Nachdem die BI und drei Umweltverbände die Stadt für ihre Pläne scharf kritisiert haben, dem OB „Wortbruch“ vorwarfen und von einem „ökologischen Skandal“ sprachen, appellierte die Stadt an alle Beteiligten, sachlich, fair und faktenbasiert zu diskutieren. Für OB Blettner sind die Vorwürfe der Kritiker der Mittasch-Park-Lösung „haltlos“.

Die Verwaltung sei jederzeit offen für Kritik und habe bei der Planung viele Hinweise gerade aus BI-Kreisen aufgenommen und umgesetzt. Es sei „an der Zeit, sich mit den Fakten zu beschäftigen und vor allem verbal abzurüsten“. Ein Kita-Bau schaffe einen Ort für Kinder und sei kein „ökologischer Skandal“. Die Bodenplatte des geplanten Kitagebäudes beanspruche lediglich 1,74 Prozent der gesamten Parkfläche.

In Friesenheim fehlen zum nächsten Kindergartenjahr 182, perspektivisch sogar 205 Kita-Plätze. Im Stadtgebiet fehlen aktuell rund 900 Kita-Plätze, perspektivisch über 1200.