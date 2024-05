Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Fraktionen in zugelosten Paarungen Rede und Antwort. In der zweiten hat Andreas Lang mit Gisela Witt-Pieper (Grüne) und Rainer Metz (FWG) über die dritte Kraft im Stadtrat, die Verwaltungschefin und Alternativen zur Helmut-Kohl-Allee gesprochen.

Frau Witt-Pieper, bei der vorherigen Kommunalwahl überraschend in den Stadtrat eingezogen und keine fünf Jahre später zusammen mit dem neuen Co-Parteivorsitzenden Matthias Jurczak Spitzenkandidatin der Grünen – für Ihre Parteiverhältnisse eine Blitzkarriere, oder?

Witt-Pieper: