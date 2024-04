Heike Heß (54) ist von der Wahlversammlung der Grünen in der Südlichen Innenstadt einstimmig als Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin nominiert worden und führt bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Liste für den Ortsbeirat an. Die Soziologin ist seit 2014 Mitglied des Stadtrats und dort seit 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ihre Themenschwerpunkte sind Stadtentwicklung und umweltfreundliche Mobilität. In Süd will sie sich für die Verbesserung der Situation am Berliner Platz sowie für mehr Grünflächen im stark verdichteten Innenstadtbezirk einsetzen. Wichtig sei ihr ferner die Verbesserung der Situation in Kitas und Schulen. „Hier gilt es, ein attraktives Umfeld zu schaffen, um das nötige Personal für die Erziehung und Bildung unserer Kinder gewinnen und binden zu können“, so Heß. Amtsinhaber ist Christoph Heller (60, CDU), der erneut antritt. Die FDP schickt Lisa Hemmer (30) ins Rennen, die SPD vermutlich Lorena Schmitt (57).