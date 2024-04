Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Fraktionen in verschiedenen Paarungen Rede und Antwort. Mit David Guthier (SPD) und Peter Uebel (CDU) hat Steffen Gierescher über Gemeinsames, Gegensätze, die Finanzen, ein Groko-Comeback und über ihre Kritik am Baudezernenten gesprochen.

Herr Uebel, wie muss die CDU am 9. Juni abschneiden, damit Sie im Herbst 2025 als OB-Kandidat antreten?

Uebel: