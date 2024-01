Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freien Wähler in Ludwigshafen (FWG) haben am 24. Januar ihre Kandidaten für die Stadtratsliste bei der Kommunalwahl am 9. Juni gekürt. Bestätigt wurden auf den vorderen Plätzen die bisherigen drei Mitglieder der Fraktion: Rainer Metz, Christian Ehlers und Helge Moritz. Für eine Überraschung sorgte Jens Brückner, bisher Stadtrat der Fraktion Grünes Forum und Piraten. Im Juni geht er auf Platz 6 für die Freien Wähler ins Rennen.

Gleich zu Beginn hatte FWG-Vorsitzender Markus Sandmann den Neuankömmling begrüßt. „Mit dem Grünen Forum/Piraten haben wir die größten