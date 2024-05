Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 ist das größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen – und das teuerste. In Alt-Friesenheim ist der Umbau seit einem Jahr abgeschlossen. Die Bauarbeiten in der Hohenzollernstraße starten frühestens Ende 2027. Die Gesamtkosten liegen inzwischen bei 70 Millionen Euro. Das sorgt für Unmut.

Seit rund 25 Jahren wird über den Ausbau der Linie 10 diskutiert. Im April 2019 startete schließlich das Mega-Projekt. Vier Jahre lang wurde in Alt-Friesenheim gebaut: 900