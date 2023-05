Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hautfarbe, Herkunft, Glaube und Armut dürfen kein Grund für Unterschiede bei den universellen Menschenrechten sein. So will es die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951. Und so fordern es auch Aktivisten des Vereins „Respekt: Menschen!“ in Ludwigshafen. Sie plädieren für gleiche Rechte für alle Geflüchteten und gegen eine Zweiklassengesellschaft.

Ehrenamtliche, die sich seit vielen Jahren in der Chemiestadt für Menschen einsetzen, die aus verschiedenen Gründen aus ihren Heimatländern geflohen sind, beobachten