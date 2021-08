Das Café Asyl im Gemeindezentrum der Christuskirche in Mundenheim und Uwe Lieser gehören zusammen. Der Gemeindediakon zählte im Jahr 2012 zum Gründungsteam der ersten Anlaufstelle für Geflüchtete in Ludwigshafen. Jetzt hat sich der 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet und dabei auch erzählt, wie es mit dem Café weitergeht.

Das Café Asyl war für Uwe Lieser von Anfang an viel mehr als eine berufliche Aufgabe. Von einer Herzensangelegenheit zu sprechen, ist keine Floskel und keine Übertreibung. Seit acht Jahren sind im Gemeindezentrum der Mundenheimer Christuskirche Woche für Woche Menschen aus aller Welt zu Gast. Eine Besonderheit dabei sei die Kultur, die im Café Asyl gewachsen sei, beschreibt es Uwe Lieser bei seinem Abschied: „Werte wie Solidarität, Mitmenschlichkeit und Respekt werden hier ganz praktisch erfahrbar. Das Miteinander der Kulturen kann man hautnah erleben – eine Erfahrung die niemanden unberührt lässt.“ Diese Arbeit habe sein Leben in den vergangenen Jahren enorm bereichert, bilanziert der Ludwigshafener.

Umgesetzt haben das nicht allein die Hauptamtlichen in der protestantischen Kirchengemeinde: „Ohne die partizipatorisch gelebte Zusammenarbeit mit vielen sehr engagierten Ehrenamtlichen wäre dieses Projekt so nicht möglich gewesen. In diesem Kontext arbeiten wir gemeinsam an einem solidarischen, antirassistischen Miteinander“, beschreibt Lieser das Projekt. Er wünscht sich, dass sich viele Bürger stets vor Augen halten, dass es schon immer Migration gab. „Wir brauchen also davor keine Angst zu haben. Ganz im Gegenteil – es steckt darin so viel gestalterische Kraft. Die gelebte Vielfalt ist ein Geschenk.“

Neuer Leiter gesucht

Daher will der Protestantische Kirchenbezirk das Café Asyl auch in Zukunft weiter betreiben. Die Stelle von Uwe Lieser sei bereits zur Wiederbesetzung ausgeschrieben, berichtet Dekanin Barbara Kohlstruck. Es gebe sogar schon mehrere Interessenten für die Aufgabe. Außerdem haben sich im vergangenen Herbst auf einen Aufruf hin zwei neue Helfer gemeldet, die sich künftig ehrenamtlich im Café Asyl engagieren wollen. „Das hat mich sehr positiv überrascht“, sagt der Religionspädagoge und Sozialarbeiter erfreut. 14 Ehrenamtliche gehören nach seinen Angaben zum festen Team.

Gestartet ist das Café im Winter 2012. Damals begleiteten die Haupt- und Ehrenamtlichen überwiegend jene Flüchtlinge, die im Rheingönheimer Rampenweg einquartiert waren, erinnert sich Lieser. Dann kam die Flüchtlingswelle in den Jahren 2015/16. Viele Helfer engagierten sich damals stadtweit, und es entstanden weitere Treffpunkte für die Menschen aus den Krisengebieten der Welt.

Institution und Anker für Geflüchtete

Inzwischen geht es im Café Asyl darum, den Geflüchteten bei der Integration zu helfen, sie zu begleiten und zu unterstützen und Bildungs- und Beratungsangebote zu machen. Uwe Lieser nennt das Café eine Begegnungsstätte für verschiedene Kulturen. „Die Menschen brauchen diese Institution. Dieser Anker soll erhalten bleiben.“

Im zweiten Lockdown finden jedoch seit Mitte Dezember gar keine Begegnungen mehr statt. Das Café ist wie so vieles geschlossen. Die Kommunikation und Hilfe müsse per E-Mail und Telefon laufen, schildert Lieser. Und er weist auf die schwierige Situation vieler Geflüchteter in den engen Sammelunterkünften hin. Die Appartements im Rampenweg zum Beispiel seien für Familien mit mehreren Kindern sehr klein. Da sei es schwer, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Alle besonderen Angebote für Kinder wie Kunstprojekte und Hausaufgabenhilfe liegen derzeit ebenfalls auf Eis.

Noch viele Probleme ungelöst

Im Rückblick auf seine Arbeit ist Uwe Lieser glücklich darüber, dass er in vielen Einzelfällen etwas bewegen und Menschen helfen konnte. Aber gesamtgesellschaftlich stellt er fest, dass die Haltung gegenüber Menschen mit Fluchterfahrung eher repressiv ist. Die Europäische Union mache ihre Außengrenzen möglichst dicht und dränge die Menschen wieder zurück in ihre Herkunftsländer. „Es sind noch viele Probleme zu lösen. Die Hausaufgaben sind noch längst nicht alle gemacht.“

Weil ihn diese Themen auch über seine Arbeit hinaus immer beschäftigt haben, will sich Uwe Lieser auch in seinem Ruhestand in Ludwigshafen weiter ehrenamtlich engagieren. „Diese Fragen lassen mich nicht los.“ Sein Herz hängt daran.